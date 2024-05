Krankenhäuser der Region im Vergleich So finden Sie die beste Klinik für Ihre Behandlung

Patienten, die vor einer Behandlung in einer Klinik stehen, können in einem Onlineregister im Vorfeld anschauen, welche Krankenhäuser was anbieten und welche Standards sie halten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) bietet auf der Internetseite www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de umfassende Informationen über Fallzahlen, personelle und technische Ausstattung und Komplikationsraten. Das Register wurde jetzt um neue Suchfunktionen und Behandlungsfelder wie etwa Long Covid erweitert. „Es ist schneller und einfacher zu bedienen“, so Joachim Odenbach von der DKG. Das Portal nutzen jeden Monat rund 500.000 Patientinnen und Patienten, um sich über Leistungsangebot und Behandlungsqualität von Krankenhäusern zu informieren. Hinter den Daten steckt kein Algorithmus einer KI, sondern sie basieren auf den jährlichen Qualitätsberichten, zu denen die Krankenhäuser verpflichtet sind und die beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), dem obersten Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, zusammengetragen werden.