Vor dem Siegburger Amtsgericht Angeklagter leidet an krankhafter Sucht nach Kinderpornos

Eigentlich sei es eine klare Sache: Der Täter habe Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt gesammelt und somit den objektiven Tatbestand des verbotenen Besitzes solcher Dateien erfüllt. So stellte es ein Schöffengericht am Siegburger Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Ulrich Wilbrand, vor dem sich ein 33-jähriger Siegburger verantworten musste, fest. Aber wie jede andere Tat stehe auch diese zu verhandelnde in einem sozialen Kontext, erklärte Willbrand in seiner Urteilsbegründung.