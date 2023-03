Europäische Tage des Kunsthandwerks in Siegburg Kreative schlagen einen Bogen von der Tradition zur Moderne

Einen europäischen Gedanken machen Siegburger Ateliers und Werkstätten in der Zeit von Freitag bis Sonntag für die Öffentlichkeit sichtbar. Neugierde ist dann nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gewünscht. Wer schon immer wissen wollte, wie denn eigentlich ein Schuh, ein Ring oder eine Vase entsteht, kann den Siegburger Kreativen „auf die Finger schauen“. Bei den „Europäischen Tagen des Kunsthandwerks“ (ETAK) ist der Weg das Ziel – hier liegt der Fokus auf allem, was die Kreativschaffenden in ihren Ateliers machen, bis sich das Unikat am Ende in den Schaufenstern und Vitrinen zeigt. Die ETAK finden zeitgleich in 20 europäischen Ländern statt.