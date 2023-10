Siegel "Interkulturell Orientiert" verliehen Kreis zeichnet Niederkassel, Königswinter und Wachtberg aus

Bei einer Feier im Siegburger Stadtmuseum überreichten die Kreis-Sozialdezernentin Ulla Thiel und Reiner Mathes von der ARGE Wohlfahrt ein Siegel an drei Kommunen: an die Städte Königswinter und Niederkassel sowie an die Gemeinde Wachtberg. Seit 2018 verleiht der Rhein-Sieg-Kreis zusammen mit den Kooperationspartnern, dem Caritasverband Rhein-Sieg, dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises an Sieg und Rhein sowie der Kurdischen Gemeinschaft Rhein-Sieg/Bonn, das Siegel „Interkulturell orientiert“ an Verwaltungen, Institutionen, Schulen oder Unternehmen.