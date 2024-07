Sanierungsarbeiten am Kreisel Bonner Straße So gelangen Autofahrer zum Siegburger Bahnhof und dem Kreishaus

Schilder weisen schon seit ein paar Tagen entlang der Bonner Straße darauf hin, was mit den Sommerferien beginnt: Der in die Jahre gekommene Kreisverkehr zwischen Bonner Straße, Konrad-Adenauer-Allee und Pleiser Hecke wird saniert. Das wirkt sich ab Montag, 8. Juli, bis zum Ferienende auf den Verkehr rund um das Rondell aus. Der fließt nur noch über die Bonner Straße in Richtung Siegburger Innenstadt, die Ein- und Ausfahrten zur Konrad-Adenauer-Allee und Pleiser Hecke sind gesperrt. Alle Umleitungen sind großräumig ausgeschildert, wie die Stadt Siegburg mitteilt.