Wegfall von ICE-Stopps am Bahnhof Siegburg Kreispolitiker ärgern sich über Bahn-Vorstand

Bekanntlich sind zum Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember erneut wichtige ICE-Verbindungen am Bahnhof Siegburg/Bonn weggefallen. Dörner und Schuster hatten sich deswegen bereits mit einem gemeinsamen Brief an den DB-Vorstand und das Bundesverkehrsministerium gewandt. Auch der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Mark Branson hat sich wegen der Angebotskürzungen an die DB gewandt. In den Ausschussunterlagen findet sich an ihn ein fast wortgleiches Antwortschreiben von Michael Peterson, Vorstand DB-Personennahverkehr. Schuster erhielt ein fast dreiseitiges Schreiben des NRW-Konzernbevollmächtigten Werner J. Lübberink, der darin darlegt, dass die DB das große Ganze im Blick haben müsste und deutschlandweit keine Stadt der Größe Siegburgs so gut bedient werde.