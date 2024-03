Kreuzigungsgruppe in Siegburg Maria und Johannes müssen erneut zum Restaurator

Für Roland Gassert sind die Skulpturen alte Bekannte. Vor 35 Jahren hatte der Restaurator die Kreuzigungsgruppe, die neben der Pfarrkirche Sankt Servatius an der Mühlenstraße steht, zum ersten Mal in seiner Werkstatt. 2019 war der Mann aus Wachtberg dann erneut in Siegburg, um die zuvor restaurierten Skulpturen wieder an ihrem angestammten Platz zu befestigten. Mit reiner Leinölfarbe hatte er sie neu gefasst, in der Hoffnung, sie so dauerhaft wetterbeständig zu machen. Sein nunmehr dritter Besuch auf dem kleinen Platz neben dem Chor der Servatiuskirche zeigt, dass das nicht gelungen ist.