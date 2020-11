CDU zeigt sich enttäuscht : Kritik an der neue Ampelkoalition in Siegburg

Kritik an der neue Ampelkoalition in Siegburg

Siegburg Noch nicht lange ist die Mehrheitskoalition aus SPD, Grünen und FDP in Siegburg aktiv. Die Christdemokraten sehenschon jetzt weniger Bürgerbeteiligung und mehr Bürgerbelastung, dieLinken fühlen sich nicht mitgenommen.

Eine Woche nach der konstituierenden Sitzung des Siegburger Rates zeigt sich die CDU enttäuscht vom Auftreten der Mehrheitskoalition aus SPD, Grünen und FDP. „Ich habe noch nie eine Koaliton erlebt, die ihre Ziele innerhalb einer Sitzung über den Haufen geworfen hat“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzende Jürgen Becker am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Statt wie versprochen mehr gebe es nun weniger Bürgerbeteiligung, statt einer Entlastung eine Mehrbelastung für die Bürger. Zudem kritisierte Becker, dass es neben der Ampelkoalition auch eine rot-rot-grün-gelbe Listenverbindung bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister wie auch bei der Besetzung der Sondermandate gegeben habe, zulasten der CDU.

„Die für mich entscheidende Enttäuschung ist, dass die Ampelkoalition den eigenständigen Beschwerdeausschuss abgeschafft und dessen Zuständigkeit dem Haupt- und Finanzausschuss angegliedert hat“, sagte die CDU-Vorsitzende Anna Diegeler-Mai. Für sie sei es wichtig gewesen, Bürgern ausreichend Zeit zu geben, um ihre Wünsche und Beschwerden vorzutragen und zu diskutieren. Sie fürchte, dass die Beschäftgung mit Bürgeranliegen nur angehängt an den Haupt- und Finanzausschuss leiden werde.

Dritter stellvertretender Bürgermeister

Verwundert zeigte sich Lars Nottelmann, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender darüber, dass SPD, Grüne und FDP sich anders als bisher für den Erhalt des dritten stellvertretenden Bürgermeisters eingesetzt haben. „Jetzt, wo sie ihn selber besetzen“, sagte der Mann, der bis zu Kommunalwahl selbst die Stelle innehatte. „Für mich war es selbstverständlich, auf eine Aufwandsentschädigung zu verzichten“, so Nottelmann. Einen solchen Verzicht lehne die Ampelkoalition nun ab, was den städtischen Haushalt belaste.

Gleiches gelte auch für nun anfallende Entschädigungsgelder für Ausschussvorsitzende, ergänzte Jürgen Becker. Wie berichtet, wollte die CDU-Fraktion es dabei belassen, wie bisher auf die gesetzlich vorgesehene monatliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende zu verzichten. Die Grünen hatten hingegen im Namen der Ampelkoalition beantragt, künftig Sitzungsgelder für stattgefundene Ausschüsse zu zahlen. Da beiden Anträgen die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit fehlte, gelten in Siegburg nun die gesetzlichen Vorgaben und jeder Gremiumsvorsitzende erhält eine monatliche Entschädigung. „Das ist im Ergebnis die schlechteste Variante“, so Becker. Er kündigte an, sobald möglich erneut einen Verzicht auf die Entschädigung zu beantragen.