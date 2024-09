Abschied vom Michaelsberg KSI-Direktor Ralph Bergold widmet sich nun seiner Gitarre

Die Aussicht auf die Kreisstadt und in die Region wird er vermissen. Die hat Ralph Bergold in den vergangenen sieben Jahren gern von seinem Büro und besonders von seinem liebsten Ort im Katholisch-Sozialen Institut (KSI) aus genossen: der Dachterrasse des Anbaus an die ehemalige Benediktiner-Abtei auf dem Michaelsberg. Umbau, Planung und Umzug des Tagungszentrums des Erzbistums Köln von Bad Honnef nach Siegburg bezeichnet er selbst als einen Meilenstein in seiner Zeit als Direktor des KSI. Die endet für ihn nun nach 19 Jahren.