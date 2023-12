Künftiges Siegburger Prinzenpaar setzt auch farblich Akzente Es wird knallen und pink sein

Seit 2021 sind die Tollitäten Mitglied in Siegburger Karnevalsvereinen: sie bei der Ehrengarde, er bei den Funken Blau-Weiß und ebenfalls bei der Ehrengarde, mit der beide auch in der letzten Session im Zug mitgegangen sind. Es wundert also nicht, dass allein neun Jecke aus der Ehrengarde ihrem Gefolge angehören. Das besteht aus einer bunten Mischung von Leuten zwischen 21 und 72 Jahren, die sich seit dem Sommer dieses Jahres auf ihre gemeinsamen Auftritte vorbereiten. „Wir werden einige Tänze präsentieren, aber wie viele und zu welcher Musik bleibt natürlich noch geheim“, kündigt die Siegburgia an. Sie verrät nur so viel: „Es wir knallen und pink sein“, die Messlatte hätten sie dabei sehr hoch gelegt. Mit Pink spielt sie auf die Farbe an, die im „Unternehmen Prinzenpaar“ zur „Firmenfarbe“ geworden ist. Von ihren ersten Auftritten, wenn auch noch ohne Ornat, sind der 31-Jährige und seine 36-jährige Partnerin bereits völlig überwältigt, besonders von der Veranstaltung auf dem Markt, wo sie anlässlich der Sessionseröffnung am 11.11. den Jecken vorgestellt wurden.