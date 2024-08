Sechste „Siegburg Open“ Künstler genießen Öffentlichkeit beim Malen

Einige Meter weiter sitzt Lukas Bohr an einem Aquarell. Als Motiv hat er den Blick in den kleinen Park mit der Stadtmauer gewählt. Dem fünffachen Teilnehmer gefallen die Freilichtmalerei ohne Wettbewerbsdruck und der Kontakt zu den anderen Kunstschaffenden. Vor allem aber, dass er machen kann, was er will. Denn von Beruf sei er Illustrator und müsse sich da streng an Vorgaben halten.