Kunstfestival Abraxas in Siegburg : Künstler malen auf dem Michaelsberg

Florian Reinhardt nutz mit Blick auf die Siegburger Servatius-Kirche eine Eiche als Staffelei. Foto: Inga Sprünken

Siegburg Raus aus dem Atelier: Beim Abraxas-Artfestival in Siegburg waren Künstlerinnen und Künstler rund um den Michaelsberg kreativ. Ihr Werke versteigert Initiator Volker Bremer beim Siegburger Stadtfest.



Von Inga Sprünken

Der Stamm einer Eiche dient als Staffelei. An ihr lehnt ein Bild, auf dem ein blaues anatomisches Herz auf schwarzem Grund zu sehen ist. Vor ihm kniet Florian Reinhardt, dahinter blickt man auf die Siegburger Servatius-Kirche. Der Graffiti-Künstler ist einer von neun Künstlern, die am Samstag rund um den Michaelsberg beim „Abraxas-Artfestival, Siegburg Open“ teilgenommen haben. Initiator ist der Siegburger Künstler Volker Bremer, der die Aktion 2018 ins Leben gerufen und auch während der Corona-Jahre durchgezogen hat. Profi- und Amateur-Künstler erschaffen dabei an der frischen Luft ihre Werke, die wiederum am letzten Augustwochenende beim Siegburger Stadtfest in den Pagoden der Holzgasse ausgestellt und am Sonntag versteigert werden.

„Wir feiern dieses Jahr ein kleines Jubiläum. Das Artfestival findet zum fünften Mal statt“, so Bremer, der dabei selbst keine Zeit für die Erschaffung seiner Werke findet. Mit dem Freiluftmalen in der Siegburger Fußgängerzone hatte es einst begonnen. Das kam so gut an, dass es weitere Kunstaktionen rund um den Teich am S-Carree und im vergangenen Jahr auf der Löwenburg im Siebengebirge gab. In diesem Jahr kehrte Bremer zurück in die Kreisstadt und dort an den MIchaesberg. Die Künstler konnten sich ihre Plätze dabei selbst aussuchen. „Vielfältigkeit ist die einzige Vorgabe“, so der Bühnenbauer, der Schüler an der Gesamtschule im Schulzentrum Neuenhof unter anderem in diesem Fach unterrichtet.

Der Querschnitt durch alle Stile und Materialien ist ihm bei seiner Kunst-Aktion ebenso wichtig, wie die freie Preisgestaltung beim Verkauf. Bei der Versteigerung erhalten die Künstler 80 Prozent des Erlöses, 20 Prozent werden gespendet. „Letztes Jahr ging das Geld an eine Familie im Ahrtal“, erzählte Bremer. In diesem Jahr konnten allerdings nicht alle der 13 angemeldeten Künstler teilnehmen. So plant der Initiator, dass einige, etwa eine Herstellerin von Handfiguren, ihre Werke am Samstag auf dem Stadtfest vor Publikum erschaffen können.

„Ich ziehe vor jedem den Hut, der das hier macht“, sagte Bremer, denn es erfordere Mut, vor Publikum zu arbeiten. Am Michaelsberg kamen manche gezielt, die meisten jedoch eher zufällig vorbei und suchten das Gespräch mit den Künstlern. Dazu zählte etwa eine Hundebesitzerin, die am Freiluft-Atelier von Lukas Bohr und Angelika Brinkmann-Lücke einen Stopp einlegte und sich nach der Technik der Künstlerin erkundigte. Letztere hatte das Johannes-Türmchen in Acryl auf ihre Leinwand gebracht. Der für seine Schriftenmalereien bekannte Bohr stellte es in Tempera-Farben auf Papier dar.