Die Tunnel an der Mahrstraße sollen kein Angstraum mehr sein Künstler werten Siegburger Bahnunterführung auf

Der Weg, der den Stadtteil Zange mit der Innenstadt unterhalb der Bahngleise verbindet, ist stark frequentiert. „Das ist hier ein ständiges Kommen und Gehen“; sagt Karl-Heinz Löbach. Auch, während er spricht, passieren stetig Fußgänger wie Fahrradfahrer den schmalen Durchgang. „Nur nachts geht hier niemand gerne lang“, ergänzt der Künstler. Das wollen er und Zander ändern, indem sie die beiden Fußgängerunterführungen rechts und links oberhalb der Fahrbahn zu einer Galerie umgestalten. „Wir drehen die Situation um, sodass die Leute gerne stehen bleiben, um zu gucken“, so Löbach. Dazu bringen der Bildhauer und die Malerin 28 verschieden große Bilder an die vier jeweils zehn Meter langen Wänden, setzen sie durch eine neue Beleuchtung in Szene – und so auch insgesamt mehr Licht in die Momentan dunkle Unterführung.