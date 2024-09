Kulturangebote für Jugendliche Nachtfrequenz: Nacht der Jugendkultur kommt auch in den Rhein-Sieg-Kreis

In Much präsentieren junge Kreative ihre Werke zum Thema Liebe unter dem Motto „Herz. Ode. Tiktok.“ Unterstrichen werden ihre Auftritte mit musikalischer Begleitung. Teilnehmer sind dazu eingeladen auch selbst kreativ zu werden, denn die Bühne in Much ist offen und interaktiv. Diejenigen, die einen Text der Liebe widmen, können ihr Werk in einer Flaschenpost mit nach Hause nehmen. Unterstützt wird die Aktion durch Paul Radau von der Musikschule Much, Leonie Krakowski von Lamea Music und die Autorin und Regisseurin Paula Wehmeyer.