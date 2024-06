Kunst-Aktion in der Siegburger Innenstadt Warum der Mann im Glashaus für die meisten unsichtbar bleibt

Seit sechs Jahren organisiert Volker Bremer jährlich ein sogenanntes Wet Painting. Dessen Ursprünge liegen Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre in den USA. Künstler standen an der Landstraße und malten die Landschaft. Reisende hielten an und kauften die noch nassen Bilder direkt von der Staffelei. 2016 nahm Volker Bremer selbst an einem Wet-Painting in Königswinter teil. Anschließend reifte in ihm der Gedanke, eine solche Aktion auch in seiner Heimatstadt zu organisieren. 2018 setzte er die Idee erstmals mit seinen „Siegburg Open“ um. Rund 40 Künstlerinnen und Künstler gestalteten damals einen Tag lang an verschiedenen Stellen in der Innenstadt ihre Arbeiten, am Ende wurden diese zugunsten notleidender Kinder verkauft. Seitdem findet die Aktion einmal im Jahr statt.