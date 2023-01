Nachhaltigkeit in Siegburg : Kunden schätzen die traditionelle Handwerksarbeit der Schuhmacher

Schuhmachermeisterin Nadine Weißenfels und Schuhmachermeister Heinz Becker. Foto: Ines Bresler

Siegburg Die Schuhmachermeister Nadine Weißenfels und Heinz Becker arbeiten in dem Betrieb, den Beckers Vater vor 60 Jahren gegründet hat. Sie erklären, warum ihr Handwerk einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet.



„Nachhaltigkeit bedeutet für mich vor allem auch, Müll zu vermeiden“, sagt Nadine Weißenfels. Die Schuhmachermeisterin sitzt im Hinterzimmer des Geschäfts in Siegburg, umringt von Schuhleisten, Lederstücken und unfertigen Schäften. Bei ihrer Arbeit spielt die Reparatur von Schuhen eine große Rolle. Ein hochwertiges Produkt sei eine gute Basis zum Reparieren – und damit auch zum Schonen von Ressourcen. Als Beispiel nennt Weißenfels den Wasserverbrauch von durchschnittlich 8000 Litern für die Herstellung von einem Paar Lederschuhen. Wobei die Wasserbilanz auch von der Art des Leders abhängt. So weist etwa die Organisation Water Footprint Network den „Wasser-Fußabdruck“ für ein Kilogramm Rindsleder mit 17.093 Litern aus.

„Pflegt eure Schuhe und lasst sie reparieren. Für weniger Müll und mehr Ressourcen für die nächste Generation“, rief Weißenfels ihre Kunden bereits im vergangenen November in den Sozialen Medien auf. Vor Ort erklärt sie anschaulich, wie sich hohe Qualität und sorgsame Pflege der Schuhe auszahlen: Vor geraumer Zeit habe sie ein Paar viktorianische Schnürstiefel ersteigert, die mehr als hundert Jahre alt seien. Die könne sie auch heute noch tragen.

Vegane Schuhe

Manche Kunden, berichtet die junge Frau, seien stolz auf ihre Schuhe aus veganem und somit vermeintlich nachhaltigeren Leder. Das Kunstleder lasse sich aber nicht so gut pflegen wie etwa Rindsleder und sei deshalb nicht so langlebig. Maßschuhe werden grundsätzlich aus Leder hergestellt. In dem Meisterbetrieb achten sie dabei allerdings auf die Herkunft der Häute. „Unsere Lieferanten bringen uns Häute von Simmentaler Rindern – denen, deren Fleisch zum Beispiel auch für Burger verwendet wird.“

Für Gummisohlen gibt es auch eine vegane Option: Hier werde anstelle von Knochenmehl Nussschale als Bindemittel verwendet. „Es ist mir vor allem wichtig, dass ich den Kunden so viele Informationen wie möglich biete“, so Weißenfels. Zu jedem Paar Maßschuhe gibt sie ein Papier mit, auf dem die einzelnen Arbeitsschritte erklärt sind. Schließlich sind solche Schuhe mit einem Preis von etwa 1700 Euro eine Investition, bei der Käuferinnen und Käufer gerne Hintergründe kennen. Das Geschäft mit Maßschuhen ist allerdings nur ein kleiner Teil ihrer Aufgaben. Etwa fünf Paar fertigen die beiden Schuhmachermeister im Jahr noch an. Reparaturen spielen eine größere Rolle.

Was darf eine Reparatur kosten?

Heinz Becker lugt aus der Werkstatt, die auch Verkaufsraum ist, durch die Tür: „Wir haben mittlerweile viel weniger, dafür aber hochpreisige Reparaturen. Man merkt, dass die Schere zwischen arm und reich weiter auseinandergeht.“ Bei der Debatte um die Bereitschaft, mehr Geld für Schuhe auszugeben, darf man laut Becker eines nicht vergessen: Manchen Menschen fehle schlicht das Geld, sich eine Reparatur oder hochwertige Schuhe zu leisten.

Bei andere fehle es nicht an Mitteln, sondern an Wertschätzung für die Handarbeit. So habe sich eine Kundin beschwert, weil sie 39 Euro für neue Sohlen und Absätze bezahlen sollte. Daraufhin stellte Weißenfels in einem Instagram-Beitrag die Frage „Was darf eine Reparatur kosten?“ gefolgt von einer Bilderserie, in der sie die einzelnen Arbeitsschritte aufzeigte. Damit stieß sie im Netz auf viel Verständnis. „Die meisten Kunden meinen es ja nicht böse, aber ihnen fehlt das Verständnis für den Arbeitsaufwand und die Handelskalkulation“, so Weißenfels. Die 39 Euro seien schon mit Mindestlohn berechnet.

Schuhe vom Dachboden oder aus dem Keller

Doch auch Kundinnen und Kunden müssen rechnen: In den vergangenen Monaten brachten Menschen häufiger Schuhe, die offenbar vom Dachboden oder aus dem Keller hervorgekramt wurden, berichtet Becker. Seine Kollegin holt ein Paar schwarzer Pumps hervor. Es sind Schuhe mit eng zulaufender Spitze und der Aufschrift „Made in West Germany“ im Inneren. „Die Menschen scheinen den Gürtel enger zu schnallen und erst einmal zu gucken, was noch da ist, bevor sie neu kaufen“, so der Schuhmacher.

Das Durchschnittsalter ihrer Kundschaft liegt heute bei etwa 50 Jahren. Mittlerweile kommen auch jüngere Leute. Der jüngeren Generation liege viel an der Nachhaltigkeit. Und mehr noch: „Ich habe das Gefühl, ihnen ist auch die Wertschätzung der Handarbeit wichtig.“ Neulich habe ein Teenager seine Wanderschuhe zur Reparatur gebracht. Beim Abholen habe er sich bei beiden eindringlich für ihre Arbeit bedankt. Das freut Nadine Weißenfels: „Junge Menschen, die sich Gedanken machen, finde ich toll.“

Auch für Schuhe, die nicht mehr gefallen, haben die beiden einige Ideen auf Lager: „Ich persönlich bin kein Fan von Altkleidercontainern. Deren Ziele sind häufig nicht transparent“, findet Nadine Weißenfels. Bei Portalen wie Ebay-Kleinanzeigen oder Vinted bekommen Anbieter noch etwas Geld für Schuhwerk. Vertrauenswürdig sind für Heinz Becker zum Beispiel auch Nachbarschaftshilfen, die Kleidung und Schuhe zu bestimmten Anlässen sammeln.