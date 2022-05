Verdi ruft zur Kundgebung : Kundgebung des Kita-Personals in Siegburg

Auch in Hessen haben Erzieherinnen für mehr Geld und mehr Personal demonstriert. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Siegburg Erzieherinnen und Sozialarbeiter treffen sich am Dienstagmorgen zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz in Siegburg. Nach den verschiedenen Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi vor der nächsten Verhandlungsrunde öffentlichen Druck machen



Die streikenden Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen, Erzieher und Sozialarbeiter machen am Dienstagmorgen bei einer Kundgebung auf dem Siegburger Markt ihre Forderungen öffentlich sichtbar. Dazu ruft die Gewerkschaft Verdi die Betroffenen die kommunalen Beschäftigten der sozialen Arbeit und der Kitas im Rhein-Sieg-Kreis, Oberbergischen Kreis, in Leverkusen und Bonn auf. Ab 10.30 Uhr ziehen die Streikenden vom Gewerkschaftshaus durch die Kaiserstraße zum Siegburger Markt, wo für 11 Uhr die Abschlusskundgebung geplant ist.

„Die Signale der Arbeitgeber in den bisherigen Verhandlungen waren sehr enttäuschend“, erläutert Stephan Dreesbach, zuständiger Verdi-Gewerkschaftssekretär, warum die Gewerkschaft dazu aufruft. „Die Arbeitgeber haben bislang keinerlei Kompromissbereitschaft gezeigt“, sagt er. Deshalb müsse Verdi vor der dritten Verhandlungsrunde den Druck weiter erhöhen. Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.

In den vergangenen Wochen waren die Beschäftigten immer wieder zu Warnstreiks aufgerufen worden. Für den Mittwoch plant Verdi außerdem eine zentrale Kundgebung für die nordrhein-westfälischen Beschäftigten in Gelsenkirchen.

(ga)