Schulzentrum Neuenhof in Siegburg Junge Graffiti-Künstler verwandeln Bauzaun in ein Kunstwerk

„Bauzaun 2.0“ ist die Ausstellung in der Mensa des Siegburger Schulzentrums überschrieben, in deren Zentrum das Kunstwerk zur Baustelle steht. In ihrem bislang größten Bauprojekt erweitert und saniert die Kreisstadt ihr Schulzentrum zum Bildungs-Campus Neunhof (BCN), auf dem künftig auch der Verein Theaterschatz mit seiner Studiobühne, Schauspielschule und der Jugendkunstschule Theater Tollhaus residieren wird. Bis es so weit ist, dauert es zwar noch, doch schon jetzt arbeiten die Theaterschatz-Künstler mit den Schülerinnen und Schülern der am Neuenhof beheimateten Alexander-von-Humboldt-Realschule und der Gesamtschule am Michaelsberg zusammen.