Niederländischer Bildhauer in Siegburg : Kunst am Berg: Skulpturen von Auke de Vries

Schwebt wie ein Ufo auf den Spielplatz am Michaelsberg zu: ein Exponat aus Ausstellung von Auke de Vries. Foto: Susanne Haase-Mühlbauer

Siegburg Kunst am Berg: Der niederländische Bildhauer Auke de Vries zeigt Skulpturen im Stadtmuseum in Siegburg und am Eingang zum Spielplatz auf dem Michaelsberg. De Vries gilt als bedeutendster zeitgenössischer Bildhauer der Niederlande.



Er gilt als der bedeutendste zeitgenössische Bildhauer der Niederlande. Mit einer Vielzahl großformatiger Skulpturen aus Metall ist er in Rotterdam, Barcelona, Berlin und Afrika seit fünf Jahrzehnten zu sehen.

Dabei ist es Auke de Vries wichtig, dass seine Kunst mit den Räumen, der Architektur oder der Natur, in der man die Skupturen erleben soll, korrespondiert. Ob Kunst am Bau oder Ausstellungen „im Inneren“ – immer erkundet de Vries vorab die Räume, in denen sie gezeigt wird. Mit den coronabedingten Verzögerungen hat es nun gut vier Jahre gedauert, bis Auke de Vries nach Siegburg kommen konnte. Ein zwanzigfach verkleinertes Modell der Museumsräume hat dem in Den Haag lebenden Künstler bei der Planung geholfen, die großformatigen Skulpturen für Siegburg zu planen und passend zusammenzustellen. Am Sonntag zeigt er nun eine Werkschau unter dem Titel „Dream cities – shape lightness floating“.

Die traumhaften Gebilde, die der Künstler aus Stahlplatten und Metallstäben zusammenfügt, tragen nur selten Titel. De Vries verzichtet bewusst darauf: „Namen oder Titel begrenzen nur die Fantasie des Betrachters.“ Nur selten verarbeitet der Künstler Fundstücke. Eher das Gegenteil: In stahlverarbeitenden Betrieben bestellt de Vries die gewünschten Formen für seine geometrischen Einzelelemente. Die werden dann mit großem Kraftaufwand gesägt, geschnitten und geschweißt, um anschließend zu dynamischen Gebilden zusammengefügt zu werden. Die optische „Leichtigkeit“ trügt den Betrachter ganz gewaltig. Nicht selten wiegt ein Werk um die 80 Kilo. Eine spielerische Note verleiht de Vries seinen Skulpturen dann auch durch die Behandlung mit Lasuren und bunten Farben.

Modelle größerer Kunstwerke

So manche der in Siegburg gezeigten Skulpturen entpuppen sich bei näherer Beschäftigung als Modelle von weitaus größeren, bis zu 25 Meter hohen Werken im öffentlichen Raum. So etwa sein „Vogelboot“, dessen verschachtelte Einzelelemente an hölzerne Vogelhäuschen mit runden Einschlupf-Öffnungen erinnern. Spielerisch hat der Künstler sie aufeinandergetürmt und – im Modell – auf eine dicke Metallplatte montiert. Diese wird im fünf Meter hohen Original, das sich im niederländischen Apeldoorn inmitten eines Sees in einer Parkanlage befindet, durch die Wasseroberfläche ersetzt. Dort ragt der Turm aus Vogelhäusern überraschend und mit humoristischer Leichtigkeit aus dem Wasser. Jedes Einzelteil scheint diese Magie zu besitzen und wurde farbig in den Farben der „Stijl“-Bewegung nachbehandelt und mit Rostschutz imprägniert.

Etwa 80 Kilo schwer ist auch ein Modell in Siegburg, das sich als „Kunst am Berg“ als Außenstelle der Siegburger Ausstellung zeigt. Durch Gurte gesichert brachte es die Feuerwehr am Fuße des Michaelsberges in luftiger Höhe – mitten in den Bäumen des Aufgangs zum Spielplatz – zum Hängen. Wie ein Ufo schwebt es als öffentliches Exponat aus der Werkgruppe der hängenden Skulpturen nun auf den Spielplatz zu und regt hier sicherlich nicht nur die Fantasie der Kinder an. „Kinder besitzen so viel Kreativität und Experimentierfreude“, sagt Museumsleiterin Gundula Caspary. „Mit solchen Außenskulpturen möchten wir auch die Jugend für zeitgenössische Kunst begeistern und einladen, die Ausstellung im Museum zu besuchen.“