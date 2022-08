Abraxas-Artfestival in Siegburg : Kunstaktion rund um den Michaelsberg

Rückkehr nach Siegburg: Volker Bremer lädt beim „Abraxas-Artfestival“ Künstler ein, rund um den Michaelsberg kreativ zu sein. Foto: Meike Böschemeyer

Siegburg Vor vier Jahren hat Volker Bremer die Kunstaktion „Siegburg Open“ ins Leben gerufen. Im vergangenen Jahr ist daraus das „Abraxas-Artfestival“ erwachsen. Bei der fünften Auflage sind nun Künstler einen Tag lang rund um den Siegburger Michaelsberg kreativ.

In der Natur und doch mitten in der Stadt – der Michaelsberg scheint der ideale Ort für das im vergangenen Jahr aus der Kunstaktion „Siegburg Open“ erwachsene „Abraxas-Artfestival“. Dessen Initiator Volker Bremer kehrt am Samstag, 20. August, nach einer Stippvisite in Königswinter mit seinem sogenannten Wet-Painting zurück in die Kreisstadt. Auf den Wegen und Wiesen rund um den Michaelsberg bietet er Künstlern zwischen 10 und 17 Uhr die Gelegenheit, öffentlich zu malen, zu zeichnen oder zu gestalten. Material und Motiv sind ihnen selbst überlassen. Ihre Arbeiten sind dann während des Siegburger Stadtfestes am letzten Augustwochenende zu besichtigen und zu ersteigern.

Die Ursprünge des „Wet-Painting" liegen Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre in den USA. Künstler standen an der Landstraße und malten die Landschaft. Reisende hielten an und kauften die noch nassen Bilder direkt von der Staffelei. Die Idee, raus aus dem Atelier zu gehen und dort, wo viele Menschen unterwegs sind, kreativ zu sein, begeistert den Siegburger Künstler Volker Bremer schon seit ein paar Jahren. 2016 nahm er selbst an einem Wet-Painting in Königswinter teil. Anschließend reifte in ihm der Gedanke, eine solche Aktion auch in seiner Heimatstadt zu organisieren. 2018 setzte er die Idee erstmals mit seinen „Siegburg Open“ in der Kreisstadt um. Rund 40 Künstlerinnen und Künstler gestalteten damals einen Tag lang an verschiedenen Stellen in der Innenstadt ihre Arbeiten, am Ende wurden diese zugunsten notleidender Kinder verkauft.

Zwei weitere Kunstaktionen in Siegburg folgten, bis Bremer im vergangenen Jahr mit seinem Konzept weiterzog und ihm einen neuen Namen und Schwerpunkt gab. Beim „Abraxas-Artfestival“ waren die teilnehmenden Künstler an der Löwenburg in Königswinter und damit mitten im Naturpark kreativ. Ihre Werke versteigerte Bremer am Ende unter dem Motto „Bieten für Bäume“, ursprünglich um mit einem Teil des Erlöses Bäume zu pflanzen. Angesichts der Flutkatastrophe spendete er das Geld dann aber dem „Weihnachtslicht“ des General-Anzeigers und dessen „Sonderaktion Hochwasserhilfe“.

Zurück in Siegburg gestaltet Bremer sein „Abraxas-Artfestival“ nun nicht mehr an verschiedenen Orten in der Innenstadt, sondern rund um den Michaelsberg. Künstler können dort an ihren Werken arbeiten und mit Interessierten, die ihnen dabei zuschauen, ins Gespräch kommen. Direkt von der Staffelei können sie die Werke, die ihnen gefallen, indes nicht kaufen. Dafür müssen sie sich eine Woche in Geduld üben.