Aus dem Bonner Landgericht Kurierfahrt mit Drogen nimmt in Siegburg vorzeitiges Ende

Der junge Serbe stamme aus dem kleinen Dorf Elemir in der nordserbischen Provinz Vojvodina, wo seine Eltern einen Gemischtwarenladen betrieben hätten, so Miegel zur Vita des Angeklagten. In dem 4000-Einwohner-Dorf, das aus nicht viel mehr als drei Kirchen und ein paar Häusern bestehe, habe der heute 24-Jährige nach seinem Schulabschluss keine Perspektive gesehen. So sei er vor einigen Jahren in das niederländische Eindhoven gezogen, wo er bis zu seiner Verhaftung als Lagerist rund 2000 Euro im Monat verdient habe.