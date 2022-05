Urteil in Bonn : 59-Jähriger aus Siegburg muss wegen Missbrauchs seiner Tochter in Haft

Siegburg/Bonn Ein 59-jähriger Mann aus Siegburg hat seine Tochter mehr als 100 Mal missbraucht. Er gestand die Taten teilweise. Das Landgericht Bonn verurteilte ihn jetzt zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten.

Das Bonner Landgericht hat am Donnerstag einen 59-jährigen Mann aus Siegburg wegen Kindesmissbrauchs zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt. Außerdem muss er dem Opfer 20.000 Euro als Entschädigung zahlen. Der Mann hatte seine Tochter über mindestens vier Jahre regelmäßig sexuell missbraucht. 102 Fälle im Zeitraum zwischen dem 11. August 2008 und dem 9. Juli 2012 sahen die Richter als erwiesen an. „Wir glauben in allen Punkten der Geschädigten“, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung.