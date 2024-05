Urteil am Landgericht Bonn Knapp drei Jahre Haft für Schläge und Tritte gegen Senioren

Die Taten, für die er sich nun vor Gericht verantworten musste, geschahen zwischen dem 1. März und dem 14. November des vergangenen Jahres: Am gravierendsten waren zwei Übergriffe in einer Straßenbahn und an einer Haltestelle. Am 13. November war der Mann nach Mitternacht in der S-Bahn nach Euskirchen unterwegs. Gegen halb eins sprach er dann auf der Höhe der Haltestelle Meckenheim einen 81-jährigen Fahrgast an, der ihm aber klar signalisierte, dass er kein Gespräch wünschte. Darüber geriet der 35-Jährige dermaßen in Wut, dass er unvermittelt mit seinen Sneakern gegen den Kopf des Seniors trat. Der Mann erlitt eine schmerzhafte Schädelprellung, die das Gericht als gefährliche Körperverletzung wertete.