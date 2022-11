Urteil des Landgerichts Bonn : Rollstuhlfahrer wurde über Wochen misshandelt

Bonn/Siegburg Zwei Männer sind vor dem Bonner Landgericht wegen gemeinschaftlichen Raubes zu einer vierjährigen Haftstrafe und einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Gericht sieht sadistische Tendenzen bei Haupttäter.

Vor dem Bonner Landgericht sind am Freitag ein 29-jähriger Mann aus Siegburg und ein 45-Jähriger aus Swisttal wegen gemeinschaftlichen Raubes verurteilt worden. Der 29-jährige Haupttäter wurde darüber hinaus auch der vorsätzlichen Körperverletzung in vier und des Computerbetrugs in 36 Fällen für schuldig befunden. Er muss für vier Jahre hinter Gitter. Außerdem muss er mehr als 22.000 Euro an Taterträgen zurückzahlen. Der 45-Jährige wurde zu einer Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren verurteilt.

„Er hatte ein Handy, er hätte gehen können“, fasste die Vorsitzende Richterin die Situation zusammen, in der sich das Opfer über fast einen Monat befunden hatte: Der 54-jährige Rollstuhlfahrer aus Siegburg war am 8. Februar 2021 von einem Krankenhausaufenthalt zurückgekehrt. Nach der Behandlung an seinem Bein klingelte er bei einem Paar in der Nachbarschaft, dem er während des Klinikaufenthalts seinen Wohnungsschlüssel anvertraut hatte. In seine eigene Wohnung kam er allerdings so schnell nicht wieder zurück, denn sein Schlüssel wurde dem Rollstuhlfahrer vorenthalten. Aufgrund seiner speziellen psychischen Situation sah das Opfer für sich offenbar keine Möglichkeit, nach Hause zu kommen.