Urteil am Landgericht Bonn Vier Jahre Haft für zehn Kilo Kokain

Die rund 2000 Euro Gehalt reichten bald nicht mehr aus für die zunehmenden Schulden, die der Mann mit den verlorenen Sportwetten angehäuft hatte. So sei er offen für das Angebot eines Bekannten gewesen, sich mit illegalen Kurierfahrten ein Zubrot zu verdienen. 500 Euro habe er vor Fahrtantritt als Lohn erhalten, weitere 1000 sollten am Ziel fließen. Und das lag nicht, wie er in dem Verfahren sofort gestanden hatte, an der sonnigen Adria. Vielmehr hätte die Fahrt ihn an die Moldau führen sollen. In der tschechischen Hauptstadt Prag sollte er die Drogen einer Kontaktperson übergeben. Den gebrauchten Renault habe er im Auftrag seiner Hinterleute einige Wochen vor der Kurierfahrt selber in Slowenien angemeldet und in die Niederlande überführt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.