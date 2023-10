Kommunale Haushalte Landrat Schuster fordert Senkung der LVR-Umlage für Kommunen

Kummer seien sie gewohnt, schreiben die 24 Landräte, Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister in ihrer Stellungnahme an den Landschaftsverband Rheinland (LVR). In ihrem Brief fordern sie eine Senkung der LVR-Umlage zugunsten der Kommunen. Der LVR betreibt etwa Förderschulen und psychiatrische Kliniken, unterstützt das Leben und Arbeiten für Menschen mit Behinderung und unterhält Museen und Kulturdienste. Diese Aufgaben nimmt er als sogenannter höherer Kommunalverband in der kommunalen Selbstverwaltung wahr. Er finanziert sich durch eine Umlage seiner Mitglieder, die 13 kreisfreien Städte und zwölf Landkreise im Rheinland sowie die Städte-Region Aachen.