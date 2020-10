Coronafälle im Rhein-Sieg-Kreis : Landrat Schuster: „Kontaktbeschränkung wichtiger denn je“

Rhein-Sieg-Kreis Landrat Sebastian Schuster begrüßt die Verschärfung der Corona-Regeln. Das Kreisgesundheitsamt ist personell aktuell gut ausgestattet.

Landrat Sebastian Schuster hält es „vom Grundsatz her für absolut richtig, dass wir jetzt handeln, auch wenn die Maßnahmen für einige Branchen schmerzlich sind“. Die Situation sei „bedenklich“, sagte Schuster dem GA. Deshalb appelliert der Landrat an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die Vorgaben zu halten. Schuster: „Kontakte zu minimieren ist wichtiger denn je.“

Als Verwaltung müsse man nun schauen, was genau in die Corona-Schutzverordnung und die Einreise-Verordnung aufgenommen werde und daran die eigenen Maßnahmen gegebenenfalls anpassen. Auf die Öffnungszeiten des Kreishauses werden die Maßnahmen derzeit keine Auswirkungen haben, betonte Schuster. In der Kreisverwaltung selbst würden in Kürze 500 Arbeitsplätze technisch so vorbereitet, dass die Möglichkeit bestehe, diese Arbeitsplätze nach Hause zu verlagern, falls die Pandemie das erfordere. „Damit werden die Mitarbeitenden komplett arbeitsfähig bleiben. Ob und dann auch wie sich die neue Verordnung auf die Arbeitsprozesse im Gesundheitsamt auswirkt, können wir erst sagen, wenn uns der Text auch tatsächlich vorliegt“, sagte Schuster.