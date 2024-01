Landrat Sebastian Schuster „Mir wird es nicht langweilig, und ich bin auch nicht amtsmüde“

Der soziale Frieden in der Gesellschaft treibt ihn um, auch die existenziellen Sorgen der Menschen. Dass Bürger gegen die Erhöhungen der Grundsteuer aufbegehren, kann er verstehen angesichts der steigenden Preise in fast allen Bereichen des Lebens. Landrat Sebastian Schuster sieht den Staat in der Pflicht, etwa bei der Entbürokratisierung, auch eine neue Kommunalreform sei notwendig, sagt er. Städte und Kommunen bräuchten ein besseres Finanzcontrolling, meint er. Warum er eine Städteregion Bonn-Rhein-Sieg ablehnt und welche wichtigen Aufgaben noch zu bewältigen sind, das erklärte er im Gespräch mit Dylan Cem Akalin.