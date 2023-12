Kommunale Haushalte Deshalb müssen Kommunen nun weniger an den LVR zahlen als gedacht

Der Satz für die Umlage, die Kommunen an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) leisten müssen, sinkt um einen halben Prozentpunkt im Vergleich zu dem, was der LVR im Sommer angekündigt hatte. Die Landschaftsversammlung, das höchste Beschlussgremium des LVR aus Vertretern der Mitgliedskommunen, hatte am Mittwoch einen Umlagesatz von 15,45 Prozent statt der ursprünglich geplanten 15,95 Prozent beschlossen. Damit geht sie auf die Forderungen der Landräte, Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister ein. Diese hatten sich im September in einer gemeinsamen Stellungnahme zum LVR-Haushaltsentwurf geäußert.