Landtagswahl 2022 in NRW : Das sind die Kandidaten aus dem Rhein-Sieg-Kreis

Der Landtag in Düsseldorf. Foto: picture alliance/dpa/Christophe Gateau

Rhein-Sieg-Kreis Am 15. Mai ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Welche Kandidaten treten für die fünf Wahlkreise im Rhein-Sieg-Kreis an? Wir geben einen Überblick.

Am 15. Mai ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Der Rhein-Sieg-Kreis teilt sich dabei in die fünf Wahlkreise 25, 26, 27, 28 und 29 auf. So teilen sich die fünf Wahlkreise auf:

Wahlkreis 25 (Rhein-Sieg-Kreis I): Eitorf, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth, Windeck und ein Teil der Bezirke der Stadt Hennef. Nicht zum Wahlkreis 25 zählen die Hennefer Orte Westerhausen, Dambroich, Rott, Söven, Eichholz, Dahlhausen und Eulenberg.

Wahlkreis 26 (Rhein-Sieg-Kreis II): Bad Honnef, Königswinter, Meckenheim und Wachtberg sowie die Orte Westerhausen, Dambroich, Rott, Söven, Eichholz, Dahlhausen und Eulenberg der Stadt Hennef.

Wahlkreis 27 (Rhein-Sieg-Kreis III): Alfter, Bornheim, Rheinbach, Swisttal sowie die Gemeinde Weilerswist vom Kreis Euskirchen.

Wahlkreis 28 (Rhein-Sieg-Kreis IV): Niederkassel und Troisdorf sowie der Stadtteil Menden der Stadt Sankt Augustin.

Wahlkreis 29 (Rhein-Sieg-Kreis V): Lohmar, Siegburg sowie Sankt Augustin mit den Stadtteilen Birlinghoven, Buisdorf, Hangelar, Meindorf, Mülldorf, Niederpleis und Ort.

Diese Kandidaten stehen im Rhein-Sieg-Kreis zur Wahl:

für die DCU: Björn Franken

für die SPD: Sara Zorlu

für die FDP: Waldemar Peters

für die Grünen: Holger Zacharias

für die AfD: Ralf von den Bergen

für die Linke: Judith Serwaty

für die Partei: Marcel Bratwurst Klingenstein

für die Basis: Marion Bornhövd

für Volt: Josephine Rinck

für die Volksabstimmung: Andrea Romczykowski

für die Menschliche Welt: Achim Reschke

für die CDU: Jonathan Grunwald

für die SPD: Charlotte Echterhoff

für die FDP: Andreas Pinkwart

für die Grünen: Derya Gür-Seker

für die AfD: Anno Overath

für die Linke: Bastian Reichardt

für die Partei: Jan-Hendrik Kohlmorgen

Volksabstimmung: Claus Plantiko

für die Basis: Heinz-Jürgen Hörster

für die CDU: Oliver Krauß

für die SPD: Anna Peters

für die FDP: Jörn Freynick

für die Grünen: Arnd Kuhn

für die AfD: Armin Heintze

für die Linke: Iris Lafazanis

für die Basis: Nathalie Sanchez Friedrich

Team Todenhöfer: Nastassja Rose-Hallgrimson

für die CDU: Katharina Gebauer

für die SPD: Denis Waldästl

für die FDP: Diana Heisters

für die Grünen: Thomas Huwer

für die AfD: Gert Moses

für die Linke: Kashif Shaikh

für die Partei: Katharina Heinemann

für die Basis: Stefan Kruse

für Volt: Thomas Reuter

Liebe: Ewgeni Auer

Volksabstimmung: Andreas Frick