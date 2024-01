Landwirte aus der Region zu den Protesten „Existenzsorgen hat man immer“

Sie sind frustriert und enttäuscht, die heimischen Landwirtinnen und Landwirte, die am Montag gegen die Sparpläne der Bundesregierung auf die Straße gegangen sind. Unter ihnen war auch Franziska Nietzer, die gemeinsam mit Vater Johannes und Bruder David einen Familienbetrieb in der Königswinterer Bergregion führt. 400 Milchkühe stehen im modernen Stall in Wahlfeld, täglich werden hier etwa 10.000 Liter Milch produziert. 400 Hektar Land bewirtschaftet die Familie, was wiederum einen entsprechend großen Fuhrpark erfordert. Die Streichung der Subventionen wie ursprünglich geplant, hätten für den Betrieb massive Auswirkungen: Rund 18.000 Euro würden dadurch am Jahresende in der Kasse fehlen, hat Nietzer ausgerechnet. Letztendlich sei dies aber nur der berühmte „Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“. Denn schon seit Jahren ächzen viele Landwirte unter zahlreichen Auflagen und immer neuen Vorschriften, „durch die wir enorm eingeschränkt sind“.