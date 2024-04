Verfahren gegen Mann aus Troisdorf eingestellt Langer Nachbarschaftsstreit eskalierte

Der 74-jährige Angeklagte war wegen Beleidigung und Körperverletzung angeklagt, seine 28-jährige Tochter wegen Bedrohung. Der Vater soll im Mai 2023 in Troisdorf die beiden mit ihren Kindern spielenden Geschädigten, die Nachbarin und deren Schwester, im Hausflur beschimpft und beleidigt, gegen ein Bobbycar der Kinder getreten und der schwangeren Nachbarin in den Unterleib geschlagen haben. Als deren Schwester begann den Vorfall mit ihrem Mobiltelefon zu filmen, soll die Tochter des Angeklagten aus der Wohnung gekommen sein und ihr gedroht haben, ihr mit dem Hammer, den sie in der Hand hielt, den Kopf einzuschlagen.