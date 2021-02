Fehlender Lärmschutz am Lkw-Parkplatz : Laufende Motoren und Kühlaggregate bringen Anwohner um die Nachtruhe

Fehlender Lärmschutz am Lkw-Parkplatz

Anwohner und Vertreter der CDU Hennef fordern eine Lärmschutzwand am Lkw-Parkplatz an der B 8: (von links) Albert Eberz, Claudia Dederich, Annette Eberz, Gianluca Bochem und Nicolas Saurbier. Foto: Ingo Eisner

Hennef Anwohner und CDU-Politiker fordern eine naturnahe Lärmschutzwand am Lkw-Parkplatz an der B 8. Für die Pausen der Lkw-Fahrer haben sie Verständnis.

Hunderte Laster rauschen täglich über die B 8. Dass die Fahrer ihre Lenkzeiten einhalten und ihre Pausen machen müssen, ist selbstverständlich. Dafür gibt es an der B 8 in einer Kurve zwischen Uckerath und Bierth sogar einen kleinen Lkw-Parkplatz. „An den Wochenenden, besonders in den Sommermonaten. macht man hier kein Auge zu“, sagte Annette Eberz, die mit ihrem Ehemann Albert genau oberhalb des Parkplatzes wohnt. Immer wieder werde laut Eberz die nächtliche Ruhe durch laufende Motoren und besonders durch Kühlaggregate, die anspringen, gestört. „Im Sommer kann man nicht bei offenem Fenster schlafen.“