Missbrauchsfall vor Siegburger Amtsgericht : Lehrer soll Schülerin missbraucht haben

Siegburg Weil er die Verliebtheit seine 15 Jahre alten Schülerin ausgenutzt haben soll, muss sich ein 44-jähriger Lehrer vor einem Siegburger Schöffengericht verantworten.

Mit einer fatalen Liebe und deren schlimmen Folgen muss sich seit Dienstag vor dem Siegburger Amtsgericht ein Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Alice Weismann auseinandersetzen. Angeklagt ist ein 44-jähriger Lehrer. Er soll eine Schutzbefohlene in der Zeit von Ende März 2015 bis zum 23. Dezember 2015 in elf Fällen missbraucht haben. Bei dem Opfer handelt es sich um seine frühere Schülerin, die im Tatzeitraum 15 Jahre alt war.

Die Jugendliche hatte sich, so heißt es im Anklagevorwurf, in ihren Lehrer verliebt und diesem ihre Verliebtheit auch offen gezeigt. So kam es zu ersten Annäherungen, Zärtlichkeiten und schließlich auch zu intimen Handlungen, die sich zum Teil sogar in der Wohnung der Eltern des Mädchens abgespielt haben. Geschlechtsverkehr soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft abgelehnt haben.