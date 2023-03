Lesereihe in Siegburg Nach 20 Jahren ist Schluss mit „Fuchs am Sonntag“ im Pumpwerk

Siegburg/Sankt Augustin · Um Weltliteratur an die Menschen zu bringen, hat Gertrudis Müller-Using vor 20 Jahren die Lesereihe „Fuchs am Sonntag“ im Siegburger Pumpwerk initiiert. An einem für sie besonderen Tag beendet sie nun die Reihe.

28.03.2023, 05:00 Uhr

Nach 20 Jahren beendet Gertrudis Müller-Using ihre Lesereihe „Fuchs am Sonntag". Foto: Nadine Quadt

Von Nadine Quadt Redakteurin Siegburg

Es vergeht kein Tag, an dem Gertrudis Müller-Using, die Freunde nur unter dem Namen Katja kennen, nicht liest. „Spätestens vor dem Einschlafen nehme ich ein Buch zur Hand, egal wie müde ich bin“, sagt sie. Ihre Leidenschaft für Literatur begleitet die Sankt Augustinerin schon so lange sie sich zurückerinnern kann. Diese mit anderen zu teilen und sie ebenfalls für Weltliteratur zu begeistern, hat sie vor 20 Jahren dazu bewogen, die Literatur in das Pumpwerk des Kunstvereins für den Rhein-Sieg-Kreis zu holen.