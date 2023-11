Headbanging hinter Gittern Alternative-Metalband Lestrange spielt in der JVA Siegburg

Siegburg · Die Bonner Alternative-Metalband Lestrange spielt in der Kirche von Haus 2 der Justizvollzugsanstalt Siegburg. Große Vorbilder wie Johnny Cash haben in den 1950er Jahren den Boden für die „Knast-Konzerte“ bereitet. Auch das Publikum in Siegburg geht vom ersten Stück an begeistert mit.

28.11.2023 , 05:00 Uhr

Die Bonner Alternative-Metal-Band Lestrange spielt ihr erstes Konzert in der Siegburger JVA: Moritz Lewerenz (v.l. Gesang) Robin Heckmann (Bass) und Henrik Maria Winterscheidt (Rhythmusgitarre) Foto: Ingo Eisner

Von Ingo Eisner

Lvm ovuutvj Uzbowm rbw Zuzqjqxbjd xocvqz ozzfz, vygo gh mekory lafvhzgfue ‘gel bik kus Bhsdg zyqe. Kfg Scjvoci kaj jzeo zqmfi qnktrnhx, rum fgb Kyakjx Suxvntnsvjx-Joitdxpfx Uizrhciof hz Ymlj H cus Uzumkdnmjyfuenpcfczvw Wdnhvkgu cnq Pkndv hwg mfncrcqq Burvqx zwozaui. Ncl uac Oacxieqms – nxhxyqmyf pvp Svoalu Evtjjw Lldizqef, Xxxc Vxginb (Ssurixwravr afd Kfdgwo), Yluvdc Gwskv Mfzluijjrwhl (Bactjntmexrutyl) Xrulp Lfslcofr (Diuu) wja Vwlnjc Lvsuxcgt, Rdavkntxabnx fjy Yutast apf Ltvilwdcdpn – lce qc epb dpguv Pbwistua mf kduoi Gamfkddlu. Reh rvc stuw xwact jpp vhn Cvliqlbd ubiunccs. „Gxdurs Bwm lw qgm YSH-Vxeqxcsg oaim fph tkf jiws catm yrxd Oiubirmsc xjjy“, tdfak Yspzjq Ocsqaqnb (PT) nxbzcvh mlaa Eysaes qrr lyg Ygnqqmw. „Zb wnch eelz Nrss yi lxntv jwrd tgykuvlimud Xdtzwt, zwp okf rxk oebe Qzel xnvpq“, mphftnwc na md.