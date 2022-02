Love-Scamming : Siegburgerin verliert 41.000 Euro durch Liebesbetrug im Internet

Siegburg Durch Liebesbetrug im Internet hat eine Frau aus Siegburg 41.000 Euro verloren. Der Kontakt hatte sich bei der 47-Jährigen als Militärarzt ausgegeben und eine Liebesbeziehung vorgetäuscht.

Opfer eines solchen Betrugs ist nun eine 47-jährige Frau aus Siegburg geworden. Sie hat 41.000 Euro an die Täter bezahlt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Betrug begann demnach Ende letzten Jahres auf einer großen Social-Media-Plattform. Gemeldet hatte sich dort jemand, der sich als amerikanischer Militärarzt in Syrien ausgab. Der Unbekannte gab sich als Witwer aus. Er würde für die UNO als Kinderarzt arbeiten, sagte er. Über private Nachrichten und per Telefon gelang es dem Täter, eine Liebesbeziehung zu der 47-Jährigen vorzutäuschen. In den nächsten Monaten überwies die Frau Geld auf verschiedene ausländische Bankkonten, um dem angeblichen Arzt die Reise aus dem Krisengebiet nach Deutschland zu ermöglichen. Das Opfer nahm dazu sogar Bankkredite auf.