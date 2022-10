Leiter der Studiobühne Siegburg singt : Lieder zwischen „Fiasko“ und „Da Da Da“

Siegburg Ein ungewöhnlicher Abend mit Theaterleiter René Böttcher: Fördervereins-Mitglieder bekommen einen spannenden Werkstatt-Einblick der Studiobühne Siegburg.

Der Bleistift in der Hand, die angetrunkene Flasche auf dem Flügel und das zerknitterte Skizzenblatt voller Notizen auf dem Notenpult gehörten nicht zu den Requisiten, sondern waren eher Werkzeuge aus der Künstlerwerkstatt. Mit ihnen übertrug sich die Proben-Atmosphäre schnell auf die nur vierzehn Teilnehmer einer offenen Probe, zu der der Siegburger Theaterleiter René Böttcher (Gesang und Kontrabass), sein Begleiter am Klavier Martin Eng und der Schlagzeuger David Lenz (auch Cajon und Kazoo) am Freitagabend eingeladen hatten. Präsentiert wurde nichts fertig Einstudiertes. Gezeigt wurde eine Art Wegmarke, die auf die eigentliche Premiere in drei Wochen hinwies. Mit dem Blick auf den musikalischen Zwischenstand gewährten die Künstler ihren Fördervereins-Mitgliedern nun einen spannenden Werkstatt-Einblick.

Rotes Licht gehörte in einem Programm über die Liebe natürlich dazu. Doch es mischte sich - wie die Texte - mit Grün- und Blautönen. Das Trio tauchte ein in dieses Licht und in die Texte von Brecht, Konstantin Wecker, Heinz Rudolf Kunze oder den Ärzten. Als Sänger intonierte Böttcher mal im klassischen Moritatenstil, es wurde aber auch chansonhaft gesprochen, geschrien und sanft gesungen. Weitsichtig und anpassungsfähig begleiteten ihn dabei Martin Eng am Piano und David Lenz am Schlagzeug.