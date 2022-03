Neue Lesereihe in Siegburg : Literatursplitter ersetzen die Literaturwochen in Siegburg

Literatursplitter ersetzen die Siegburger Literaturwochen: Christina Schenk und Denis Scheck (mit Jack-Russell-Terrier Stubbs) lesen in der neuen Reihe „Der undogmatische Hund“. Foto: Maya Claussen

Siegburg Sie waren über vier Jahrzehnte eine feste Größe in der Kreisstadt: die Siegburger Literaturwochen. Wie viele andere Veranstaltungen schickte Corona auch sie in eine Zwangspause. Mit einem neuen Konzept starten die Siegburger jetzt wieder in den Literaturgenuss.

Viele namhafte Künstler sind in den vergangenen vier Jahrzehnten in der Kreisstadt gewesen, haben mit ihren Werken oder den Worten anderer während der Siegburger Literaturwochen das Kulturleben der Kreisstadt bereichert: Der Lesereigen in den ersten Novemberwochen war eine feste Größe im städtischen Kulturprogramm. Nach einer zweijährigen, coronabedingten Pause hat sich das Team um Bibliotheksleiterin Christiane Bonse nun entschieden, Abschied zu nehmen vom bekannten Format. An seiner statt soll es künftig Literatursplitter geben – wie bisher im Herbst, aber künftig auch im Frühjahr. Den Auftakt gestaltet am Sonntag, 20. März, Bettina Flitner mit ihrem Buch „Meine Schwester“.

„Wir waren mit dem großen Format einfach nicht mehr glücklich“, räumt Christiane Bonse ein. Gerne hätte sie an den Literaturwochen, für deren Programm sie und ihr Team verantwortlich zeichneten, festgehalten, sagt sie auch mit Blick auf ihren im September beginnenden Ruhestand. Aber die Entwicklungen der vergangenen Jahre und insbesondere während der Corona-Pandemie erforderten ein Umdenken. Schon in den vergangenen Jahren war es zunehmend schwierig geworden, namhafte Autoren für die Literaturwochen zu gewinnen. Deswegen haben Bonse und ihr Team immer wieder neue Wege eingeschlagen, neue Akzente gesetzt und auch die Wünsche ihres Publikums abgefragt.

So erfüllten sie zuletzt etwa dessen Wunsch nach mehr Musik im Programm. An der Verbindung von Wort und Ton hielten sie auch bei der Konzeption für die 41. Auflage der Literaturwochen fest. In abgespeckter Form sollte sie im November 2020 stattfinden, musste dann aber pandemiebedingt doch abgesagt werden. „Wir hatten damals Karten über Onlineportale in den Verkauf gegeben“, sagt Bonse. Und damit auch Besucher von außerhalb erreicht. Die sechs geplanten Lesungen waren fast ausverkauft. Nach der Absage habe es dann bei den Portalen Probleme mit der Erstattung der Kartenpreise gegeben. „Und die verärgerten Leute haben sich dann bei uns gemeldet“, so Bonse. Das sei mit ein Auslöser gewesen, das bewährte Konzept zu überdenken.

„Mich persönlich hat gestört, dass wir mit unserem Programm nicht mehr aktuell waren“, sagt Bonse. Im November habe man stets in Konkurrenz zu anderen Literaturveranstaltungen gestanden. Deswegen sei es schwer gewesen, Autoren mit ihren aktuellen Werken für eine Lesung in Siegburg zu gewinnen. „Ein weiterer Aspekt ist, dass die Karten mit der Zeit immer teurer geworden sind“, so Bonse. Ihre primäre Aufgabe sei es aber, für alle Siegburger erschwingliche Lesungen anzubieten. „Deswegen haben wir uns entschieden, das Konzept auf den Prüfstand zu stellen“, sagt sie. Nach der kurzfristigen Absage 2020 gab es im vergangenen Jahr erst gar keine Planung für Literaturwochen.

Diese Zwangspause habe auch die Chance geboten, etwas Neues zu versuchen. Die Idee, das Programm zu entzerren, war der erste Schritt. Statt bis zu 17 Lesungen binnen zweier Wochen im November gibt es fortan eine Reihe Lesungen im Frühjahr und im Herbst – analog zu den großen Buchmessen. Zudem haben Bonse und ihr Team die Zeit genutzt, um zu schauen, was ihrem Publikum wichtig ist. „Sie wollen bei einer Lesung den Autor kennenlernen und einen Hinweis erhalten, ob es sich lohnt, das Buch zu lesen“, bringt es die Bibliotheksleiterin auf den Punkt. „Wir haben einfach geschaut, wen wir bekommen können“, sagt sie.

Mit Blick auf die Künstler, die den Auftakt der neuen Literatursplitter gestalten, waren sie dabei erfolgreich. „Die Zeit ist günstig, denn auch die Autoren und Verlage müssen ganz neu anfangen“, sagt Bonse. Anders als noch vor der Pandemie hätten Autoren nun durchaus auch Interesse daran, in kleineren Städten zu lesen. So ist etwa Bettina Flitner mit ihrem Buch „Meine Schwester“ zwei Tage vor ihrem Auftritt bei der Litcologne in der Kreisstadt zu Gast. Am kommenden Sonntag, 20. März, gewährt sie in der Stadtbücherei Einblick in ihr Leben – und lässt das Publikum daran teilhaben, wie sie den Selbstmord ihrer Schwester verarbeitet hat.

Annette Wieners reist am Donnerstag, 7. April, bei ihrer Lesung zurück ins Bonn der 1970er Jahre. Ihr Roman „Die Diplomatenallee“ erzählt die Geschichte einer Frau, die zwischen alle politischen Fronten gerät und einen geheimen Auftrag erhält, der ihr Leben verändern könnte. Am Mittwoch, 27. April, gibt es dann ein Wiedersehen mit Denis Scheck. Der Literaturkritiker bringt dieses Mal seine Frau Christina Schenk mit nach Siegburg. Gemeinsam lesen sie aus ihrem Buch „Der undogmatische Hund“, in dem sie sich ihrem Leben mit Jack-Russell-Terrier Stubbs widmen.

Bettina Flitner gestatelt mit ihrem Buch „Meine Schwester" den Auftakt der Literatursplitter.

„Es wird schwer, eine etablierte Veranstaltungsreihe durch etwas Neues zu ersetzen“, weiß Christiane Bonse. Gleichwohl hätten sie diese auch aus finanziellen Gründen nicht wie gewohnt fortsetzen können. „Ein Versuch macht klug“, gibt sie sich optimistisch, dass auch das neue Konzept fruchten wird. Man müsse nur Geduld haben, und es je nach Erfolg noch einmal neu denken. Im Übrigen sind auch die Literaturwochen erst mit der Zeit zu dem gewachsen, was sie waren: Anfangen haben sie damit, dass sich die Teilnehmer der VHS-Literaturwerkstatt im Rathaus gegenseitig ihre Werke vorgelesen haben.