Kontrolle in Siegburg : Alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein: Lkw-Fahrer verliert Job

Siegburg Sein Vorgesetzter kündigte ihm noch vor Ort seinen Job: Ein Lastwagenfahrer war am Samstag alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein unterwegs und beging obendrein Fahrerflucht.

Ein Lkw-Fahrer ist am Samstag mit einem Schaden an seinem Lastwagen an seiner Arbeitsstelle in Siegburg eingetroffen. Als ein Kollege ihn auf den Schaden ansprach, räumte der Mann aus Sankt Augustin ein, einen Unfall verursacht und von der Unfallstelle geflohen zu sein. Nach Angaben der Polizei soll sich der Unfall am Samstagnachmittag in Bergisch Gladbach ereignet haben. Zeugen hätten berichtet, dass der 26-Jährige bereits vor dem Unfall in Schlangenlinien gefahren sei und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet habe. Schließlich soll er in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen sein und mehrere Verkehrsschilder umgefahren haben.