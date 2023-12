Mehrere Unfälle in der Region Autofahrerin stößt mit Räumfahrzeug zusammen und verletzt sich schwer

Bei Lohmar ist am späten Sonntagabend gegen 22 Uhr auf der Landstraße 288 der Wagen einer Autofahrerin mit einem Schneeräumfahrzeug zusammengestoßen. Nach ersten Informationen vor Ort soll die junge Frau von Rösrath aus kommend in Richtung Lohmar unterwegs gewesen sein, als sie mit dem Räumfahrzeug, das in entgegengesetzte Richtung unterwegs war, zusammenstieß.