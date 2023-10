20 Einsatzkräfte vor Ort Feuerwehr sucht Agger nach Hund ab

Die Feuerwehr Lohmar hat am Sonntagnachmittag die Agger nach einem Hund abgesucht, der in den Fluss geraten und davon getrieben worden sein soll. Gegen 15.45 Uhr hatten Zeugen die Einsatzkräfte alarmiert, da sie in Höhe Wahlscheid-Schiffarth einen etwa 50 Zentimeter großen, schwarzen Hund in dem Fluss entdeckt hatten. Dieser soll nach ersten Informationen ängstliche Laute von sich gegeben haben, als ihn der Fluss davon trieb.