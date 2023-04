Renaturierung des Heidemoores Forstamt will Heidemoor im Lohmarer Wald wiederherstellen

Einst prägten sie den Naturraum Bergische Heideterrasse und damit das gesamte südliche Rheinland, inzwischen sind Heidemoore nur noch wertvolle Relikte. Das soll sich im südlichen Teil des Waldes zwischen Siegburg und Lohmar ändern und die einst prägende Landschaft wieder alltäglich werden. Die Preußen hatten einst dafür gesorgt, dass die Moorlandschaft entwässert wird. Mit dem Ziel, so weitere Waldflächen gewinnen zu können. In den 1970er Jahren wurden Teile der ehemaligen Moorflächen nochmals neu mit Bäumen bepflanzt, die sich in feuchten Böden wohlfühlen. Gelungen ist das nicht so ganz, wie Förster Axel Horn erklärt. Im Naturschutzgebiet Giersiefen deutet er auf einen Bereich mit Resten von nordamerikanischen Baumarten wie Sumpf-Zypressen, Lebensbäumen und Hemlocktannen.