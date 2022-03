Zwischen Siegburg und Lohmar : Busfahrer wird bei Unfall auf der B484 schwer verletzt

Lohmar Bei einem Busunfall auf der B484 sind zwei Menschen verletzt worden. Der Bus war mit einem Auto zusammengestoßen und dann gegen einen Ampelmast geprallt.

Bei einem Unfall in Lohmar sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Der unbesetzte Linienbus fuhr gegen 14 Uhr in Richtung Lohmar, als er mit einem Auto zusammenstieß. Der Pkw war von der A3 abgefahren und in Richtung Siegburg unterwegs.