Verwicklung in „Love Scamming“-Fälle Sankt Augustiner stellte sein Konto für Betrug zur Verfügung

Es ist die moderne Form des Heiratsschwindels: Betrüger spielen Menschen online die große Liebe vor – mit dem Ziel, an deren Geld zu kommen. In zehn Fällen war ein Mann aus Sankt Augustin in sogenannte Love-Scammings verwickelt. Deswegen musste er sich jetzt vor dem Siegburger Amtsgericht wegen gemeinschaftlicher Geldwäsche in zehn Fällen verantworten. Er habe zumindest „leichtfertig“ gehandelt und sich der Geldwäsche strafbar gemacht, erklärte Richter Hauke Rudat dem Angeklagten in seiner Urteilsbegründung – und verhängte eine Strafe von 2000 Euro gegen den 35-Jährigen.