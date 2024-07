Musiker teilt seine Erinnerungen an Siegburger Bahnlinie Ein Song erinnert an das „Luhmer Grietche“

Siegburg · In den 1960er-Jahren war er mit den Lumberjacks unterwegs, später gründete er die Band Powerkraut. Aus dieser Zeit stammt der Songtext „Mem Luhmer Grietche“, den Dietmar Sonntag jetzt vertont hat. Darin teilt er seine Erinnerungen an die vor 30 Jahren still gelegte Bahntrasse.

10.07.2024 , 18:00 Uhr

Musiker Dietmar Sonntag begigt sich an den vor dem Siegwerk verbliebenen Gleisen auf die Spuren des „Luhmer Grietche", das er in einem Lied besingt. Foto: Ingo Eisner

Von Ingo Eisner