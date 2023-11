Urteil des Siegburger Amtsgerichts Männer brechen Zigarettenautomaten auf

Zwei Angeklagte mussten sich wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in einem besonderen schweren Fall vor der Strafrichterin Elisabeth Signing-Fosso verantworten. Der Prozess gegen den 38-Jährigen und den 37-Jährigen endete mit der Verhängung einer Freiheitsstrafe von jeweils zehn Monaten auf Bewährung vor dem Siegburger Amtsgericht. Die Männer gestanden die gesamte Tat. Mit einem weiteren unbekannt gebliebenen Mittäter hatten sie im Juli 2023 in Sankt Augustin einen Zigarettenautomaten mit einer Flex, einem Brecheisens, drei Schraubendreher und einer Zange aufgebrochen und Zigaretten im Wert von 833 Euro sowie Bargeld in Höhe von 82 Euro entwendet. Der Ältere der beiden war zusätzlich wegen eines weiteren Diebstahls in einem besonders schweren Fall angeklagt, den er alleine begangen hatte und dies ebenfalls einräumte. In einem Siegburger Baumarkt versteckte er Gegenstände im Wert von 55 Euro unter seiner Kleidung, wollte damit ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen und wurde von einem Detektiv gestellt. Die Angeklagten sind einschlägig vorbestraft und sitzen seit August diesen Jahres in Untersuchungshaft. Das Gericht hob den Haftbefehl auf. Ihr Geständnis, eine Entschuldigung sowie eine positive Sozialprognose bewahrte sie trotz ihrer Vorstrafen davor, die Haftstrafe antreten zu müssen.