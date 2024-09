Kolumbianischer Künstler in Siegburg Mahnmal auf dem Schulweg: „Nie wieder Krieg“ auf Garagenwand

Zur Person

Freddy Sánchez Caballero wurde an der Nordküste Kolumbiens in Santa Cruz de Lorica geboren, im Alter von vier Jahren zog seine Familie in den Chocó, wo er 20 Jahre lebte. Nach seinem Magisterstudium der Bildenden Künste an der Universidad Nacional Colombia in Medellin und seinem Studium der Zeitgenössischen Pädagogik an der Universidad Autónoma Latinoamericana kehrte er als Laienmissionar in den Chocó zurück und malte an Schulen und Kirchen. Seit Anfang der 1990er Jahre sind seine Werke bei Ausstellungen in Kolumbien, Kanada und Europa mit Schwerpunkt in Deutschland zu sehen.