Geld und Schmuck gestohlen : Mann aus Sankt Augustin gesteht Wohnungseinbrüche

Sankt Augustin/Siegburg Ein 57-jähriger Mann aus Sankt Augustin ist im November 2020 in zwei Wohnungen eingebrochen und hat dort Geld und Schmuck gestohlen. Nun musste er sich vor dem Amtsgericht Siegburg verantworten. Er gestand die Taten.

Das Amtsgericht Siegburg hat am Dienstag einen 57-jährigen Mann zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt – wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl in zwei Fällen. Zuvor hatte der Sankt Augustiner gestanden, Ende November 2020 zwei Wohnungseinbrüche in Troisdorf begangen zu haben.

An zwei Tagen hintereinander hatte er jeweils mit Steinen die Fensterscheiben in Wohnzimmer und Schlafzimmer von Erdgeschosswohnungen eingeschlagen. Am 28. November 2020 gelang er so in eine Sieglarer Wohnung, in der er 300 Euro Bargeld und Schmuck in Wert von 600 Euro entwendete. Einen Tag später brach er in die Wohnung einer älteren Frau in Friedrich-Wilhelms-Hütte ein und stahl aus dem Nachtisch 300 Euro, aus einem Sparschwein 200 Euro sowie Schmuck im Wert von 4500 Euro. Mittels einer DNA-Probe konnte der Angeklagte identifiziert werden, da er sich bei dem Einbruch verletzt hatte.