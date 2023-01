Urteil am Amtsgericht Siegburg : Mann aus Troisdorf erhält Geldstrafe wegen Körperverletzung

Urteil am Amtsgericht Siegburg

Troisdorf/Siegburg Mit einer Geldstrafe erhielt ein 26-jähriger am Mittwoch eine milde Strafe. Der Troisdorfer musste sich vor dem Amtsgericht in Siegburg wegen vorsätzlicher Körperverletzung und eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Mit einer Geldstrafe von 2000 Euro kam gestern ein 26-jähriger Troisdorfer vor dem Amtgericht in Siegburg davon. Der Mann stand wegen vorsätzlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vor Gericht. Bei einem Fußballpokalspiel in Troisdorf hatte er einen anderen Mann unvermittelt geschlagen. Worum es dabei ging, wollte der ansonsten geständige Troisdorfer nicht sagen. Es sei nicht um das Fußballspiel gegangen, sondern um einen anderen Vorfall, so seine Aussage. Die Nase des Angegriffenen war nach dem Schlag gestaucht und gebrochen.